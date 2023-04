Milano e Fuorisalone da girare con i bambini

Mai come in questi giorni, con la circolazione a'sottosopra' per gli eventi del Salone del Mobile, della Design Week e del, sono perfette le soluzioni di mobilità intelligente con impatto zero come quello offerto da Zity. Il ...L'esposizione futuristica è visitabile fino al 23 aprile ed è stata allestita, a contrasto, con gli interni seicenteschi di Palazzo Serbelloni. Per la Maison francese di tratta della sesta ...Esponenti del movimento 'Ecologia politica' hanno contestato ilall'Università Statale diin quanto "manifestazione da respingere fuori dai luoghi di cultura". In un comunicato gli attivisti spiegano che "é stata sanzionata l'installazione 'A ...

Fuorisalone 2023, delirio per Alcova: la coda chilometrica all'ex macello IL GIORNO

Fuorisalone anche con i più piccoli, una scelta possibile per un'immersione nel bello e nella creatività tra gli eventi più interessanti e curiosi di questi giorni ...MILANO Dal Salone del Mobile al Fuorisalone il Brasile è protagonista. Stone Pavilion è lo spazio curato dall’architetta e designer brasiliana Vivian Coser all’interno di Re-evolution, la mostra di In ...