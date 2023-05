Milano - Bici e bike lane | la roulette russa quotidiana

Leggi su quattroruote

(Di sabato 22 aprile 2023) Un equivoco presuppone buona fede; nel caso dellachiamate impropriamente dai politici a ogni inaugurazione - e con vanto - piste ciclabili, invece, sarebbe ora di fare chiarezza. E, soprattutto, di aprire gli occhi. Le centinaia di metri di strisce di vernice pittate aper dare strada alla cosiddetta mobilità dolce - in condivisione scellerata col resto del traffico, anche a contatto di gomito con i mezzi pesanti e quelli del trasporto pubblico - oltre ad avere penalizzato la viabilità come previsto dal progetto originale (dove prima occorrevano 20 minuti per raggiungere la meta ora ne occorrono più di 30), hanno trasformato le strade cittadine in una sorta di videogame atroce e senza regole: stressante e pericolosissimo. Tra modifiche stradali studiate per penalizzare sistematicamente l'automobile, ...