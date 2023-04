Milano | arrestato l’uomo che violentò una giovane sul treno lo scorso 5 aprile

(Di sabato 22 aprile 2023) . Ad incastrarlo le telecamere di sicurezza Lounadi 21 anni è stata violentata in pieno giorno sulche daarrivava a Bergamo. Dopo quasi venti giorni di indagini serrate si è giunti ad un arresto. Il presunto violentatore sarebbe un egiziano di 36 anni con regolare permesso di soggiorno. Secondo il racconto della, dopo una sua richiesta di indicazioni,si è mostrato gentile e disponibile, ma poi l’avrebbe aggredita, costringendola a subire atti sessuali. Laè riuscita a reagire, facendolo scappare. Leggi anche: La truffa del juice jacking, come avviene e quali rischi si corrono Grazie all’analisi delle telecamere di sicurezza e alle tracce del cellulare, gli agenti sono risaliti ...

Ora il 36enne, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bergamo, si trova in carcere in attesa della convalida dell'arresto.

Un 36enne di origine egiziana è stato arrestato per la violenza sessuale avvenuta sul treno regionale a Milano, dopo 20 giorni di indagini ...