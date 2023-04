Milan | Pioli | «Problemi per Giroud | sui punti della Juve…»

(Di sabato 22 aprile 2023) Le parole di Stefano, allenatore del, alla vigiliasfida di Serie A contro il Lecce. I dettagli Il tecnico del, Stefano, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ibra è convocato; autonomia limitata, però sta bene. Non ci sarà, che è stato un po’ tartassato al tendine del polpaccio nelle ultime partite. Pobega ha preso un colpo oggi: vediamo domani. La Juve non ci condiziona. Certo, prima ci sarà una classifica definitiva meglio è per tutti». LEGGI LA CONFERENZA SUNEWS24.COM

Brutte notizie per ilche per la sfida col Lecce nella trentunesima giornata di campionato dovrà fare a meno di Olivier Giroud. Cosìin conferenza stampa: "Resta fuori, ha un fastidio a un polpaccio". Il ...Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match valevole 31a giornata di Serie A È viglia di campionato per ildi Stefano. Domani i rossoneri affronteranno il Lecce per la 31esima giornata di Serie A.(screen) - Calciomercato.itVincere per riprendere la corsa alla Champions League. Segui la ...In caso di vittoria, infatti, i biancocelesti salirebbero a quota 64 punti, a più 11 daldiquinto che domani scenderà in campo in casa contro il Lecce. La striscia positiva in campionato ...

Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Milan-Lecce Milan News

Il Milan va alla caccia del quarto posto, adesso distante tre punti dopo i 15 ridati alla Juventus. Contro il Lecce a San Siro, i rossoneri, galvanizzati dalla qualificazione in semifinale ...Brutte notizie per il Milan che per la sfida col Lecce nella trentunesima giornata di campionato dovrà fare a meno di Olivier Giroud. Così Pioli in conferenza stampa: "Resta fuori, ha un fastidio a un ...