Milan | Pioli concentrato | “Testa a domani Caso Juventus? Vi dico E sulle condizioni di Giroud…”

(Di sabato 22 aprile 2023) Il tecnico del, Stefano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara che i suoi uomini, domenica 23 aprile, giocheranno contro il Lecce. A San Siro, a partire dalle 18.00, i rossoneri tenteranno di rimanere aggrappati alla corsa per un posizionamento in zona Champions League. In settimana i Diavoli hanno ottenuto un importantissimo traguardo proprio nella massima competizione europea per club, riuscendo a superare il Napoli: prima vittoria per 1-0 tra le mura amiche, poi il pareggio per 1-1 al Maradona. Ilha quindi raggiunto le semifinali della competizione e adesso si appresta a vivere un lungo periodo, specialmente delicato: sia sul fronte Champions che su quello Serie A. Nel doppio confronto semifinale, i rossoneri troveranno davanti al loro cammino l’Inter. Un doppio derby ...

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match valevole 31a giornata di Serie A È viglia di campionato per ildi Stefano. Domani i rossoneri affronteranno il Lecce per la 31esima giornata di Serie A.(screen) - Calciomercato.itVincere per riprendere la corsa alla Champions League è un ...Così Stefano, allenatore del, in conferenza stampa in vista del match contro il Lecce, in programma domani a San Siro. La conquista della semifinale di Champions League, a discapito del ...... ilospiterà a San Siro il Lecce per la sfida valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18:00. Stefanoha presentato il match in conferenza stampa.

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori italiani più apprezzati in giro per l'Europa: e può tornare in Serie A firmando per una big.Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato anche del passaggio del turno in Champions nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce: "C'è stata molta euforia ed era ine ...