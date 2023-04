Ci saranno ancora polemiche,, insulti, sfottò per almeno le tre settimane attorno ... Ilraggiunge la Juventus per le 14 semifinali di Coppa dei Campioni/ Champions disputate. Certo,...Al Global Football Park & Sporthotel di Telki i nostri classe 2007 chiudono il primo test - match con un 3 - 1 che lascia poco spazio alle: a segno i due bomber die Inter - ...Diciamo subito che ilmeritava molto di più del punticino finale e che, ancora una volta, ... Mi fermo qui, perchè indietro non si può tornare e sono solodi nessuna utilità pratica.

Milan, le recriminazioni napoletane ed un (duplice) sogno europeo Pianeta Milan

Il tecnico del Napoli non nasconde la delusione dopo l'eliminazione: "Siamo stati ingenui. Il rigore su Lozano Impossibile non vederlo".Il codazzo di polemiche che ha destato la direzione arbitrale di Kovacs, ormai è acqua passata. La UEFA ha designato Marciniak per la gara di ritorno. La scelta ricaduta sull’ arbitro polacco che ha d ...