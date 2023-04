Milan-Inter Women 3-1 | Serie A Poule Scudetto | il tabellino

Commenta per primo Nuovo video social di Mario Balotelli . L'ex attaccante di, ora al Sion in Svizzera, si diverte con la palla da basket.DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56,53,51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana ...Compagni per tanti anni ale in Nazionale, Gattuso e Pirlo sono adesso in lizza per la big della Grecia. 'Ringhio' è la ... Il Pireo, dove milita l'ex flop dell'M'Vila, partirà dalla terza ...

De Zerbi: "Spiace per il Napoli ma il Milan ha meritato. Con l'Inter vale tanto" Milan News

Con David De Gea ormai orientato a non rinnovare il contratto in scadenza con il Manchester United, i Red Devils hanno stilato una short list di possibili sostituti, che comprende Diogo Costa ..."...Il Chelsea avrebbe chiesto ufficialmente al Brighton la possibilità di trattare e di pagare la clausola di 13 milioni Non lo so e non credo perché nessuno mi ha avvisato e nessuno mi ha chiamato" ...