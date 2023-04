Milan-Inter Women | 3-1 Luce spenta sul finale | Polli non basta!

(Di sabato 22 aprile 2023)termina 3-1. La 5ª giornata d’andata della poule scudetto di Serie A Femminile al Centro Sportivo (MI) si conclude con una sconfitta per la squadra di Guarino. Le nerazzurre sembrano poter recuperare lo svantaggio ma dopo aver raggiunto il pareggio subiscono altri due gol sul. Di seguito il report del secondo tempo di. SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in(vedi report), nella ripresa le nerazzurre sembrano avere l’atteggiamento giusto per riaprire la partita. Al 53? Irene Santi da fuori area calcia col destro direttamente in porta e la palla viene alzata sopra la traversa dal portiere rossonero. La manovra ragionata premia l’...

DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56,53,51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana ...Compagni per tanti anni ale in Nazionale, Gattuso e Pirlo sono adesso in lizza per la big della Grecia. 'Ringhio' è la ... Il Pireo, dove milita l'ex flop dell'M'Vila, partirà dalla terza ...Sarà un derby europeo bellissimo e con tantissime emozioni quello tra. Una delle due formazioni milanesi andrà a giocarsi la finalissima di Champions League contro la vincente tra Real Madrid e Manchester City. Del sogno coppa ha parlato a DAZN il ...

De Zerbi: "Spiace per il Napoli ma il Milan ha meritato. Con l'Inter vale tanto" Milan News

[themoneytizer id=”99064-6] La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di lunedì 24 aprile verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Milan – Lazio di sabato 6 maggio. Questi i ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida con il Brescia, Pippo Inzaghi ha parlato del derby di Champions ...