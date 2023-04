Milan | che regalo sul mercato | ecco la stella della Serie A

(Di sabato 22 aprile 2023) I tifosi delstanno ancora festeggiando la qualificazione alle semifinali di Champions League, nonostante subito dopo il sorteggio in tanti non gli davano i favori del pronostico, la squadra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il, la squadra di Spalletti non potrà contare su due giocatori fondamentali come Mario Rui e Politano . C'è però un recupero in extremis,...E nella doppia sfida con ilè apparso poco lucido e con un po' di fiatone. I bianconeri dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in un matchsi preannuncia equilibrato ed in cui si ......poi commentato la semifinale di Champions Leaguevedrà scontrarsi le due formazioni di Milano: " Chi è favorito nel derby Ho sempre ritenuto l'Inter più forte per rosa ed esperienza, ma il...

Il Milan si arrende in semifinale di Youth League: l'Hajduk passa 3-1 e interrompe il sogno rossonero Calciomercato.com

Circolano già i primi nomi come possibili sostituti del tecnico piacentino per il prossimo anno, dal ritorno di Conte alla suggestione Thiago Motta passando per l’ex allenatore del Sassuolo Roberto De ...Starebbe prendendo forma un trasferimento alquanto sorprendente: l'Inter avrebbe messo gli occhi su un esubero del Milan.