Milan | Calabria | 'Il sogno è vivo | possiamo vincere la Champions I fuochi a Napoli? Che ridere'

Davide, capitano del, è stato intervistato nel format "1 vs 1" pubblicato quest'oggi sulla piattaforma di DAZN: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Ci siamo: ilè in semifinale di Champions League . L'avversario non è di quelli banali, visto che si parla dei cugini dell 'Inter . Ma Davide, il capitano rossonero, ha un sogno nel cuore: "E' ...Noi siamo ile dobbiamo pensarla così". Davide, capitano dei rossoneri, ha parlato sull'app di Dazn nel nuovo episodio di "1 vs 1", on line da oggi. Prima di concentrarsi sull'...

Calabria: "Sarebbe stupido non sognare la Champions. Siamo il Milan e dobbiamo provarci" La Gazzetta dello Sport

"Abbiamo voluto tanto il derby in semifinale, sara' una sfida affascinante, bellissima e penso che ce la siamo meritata sul campo e non vediamo ...Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel format "1 vs 1" su DAZN: "Euroderby Sarà bellissimo e affascinante, abbiamo voluto tanto questa partita e ce la siamo merita ...