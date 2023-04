Migranti | bambina di 9 anni violentata in centro accoglienza | un arresto

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – La squadra mobile ha arrestato un 38enne, originario del Camerun, richiedente protezione internazionale e ospite al Cara di Isola di Capo Rizzuto, per violenza sessuale aggravata su unadi nove, anche lei ospite delinsieme alla sua famiglia. L’è avvenuto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip al Tribunale di Crotone. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della madre della vittima, alla quale laaveva raccontato che l’uomo aveva abusato di lei approfittando di un momento in cui erano rimasti soli. La procura di Crotone ha richiesto al gip l’emissione della misura cautelare, che è stata eseguita. L’arrestato è stato portato nella casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. “Una ...

Arrestato un 38enne, originario del Camerun, richiedente protezione internazionale e ospite al Cara di Isola di Capo Rizzuto