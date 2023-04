Michelin | porte chiuse alla Formula 1 | “Vogliono solo spettacolo!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 aprile 2023) Non ci sarà lanel bando appena emesso dal mondo della1 che dovrebbe ufficializzare il fornitore unico (attualmente Pirelli) delle gomme nel triennio che andrà dal 2025 al 2027. La famosa azienda dell’omino bianco, infatti, non intende iscriversi a questa gara perché non si trova minimamente in sintonia con le vedute del Circus automobilistico più famoso e importante del motorsport. Il motivo del “No, grazie” è giunto direttamente da Florent Menegaux, CEO dell’azienda., secco no1: “Non possiamo fornire pneumatici che si distruggono da soli per lo spettacolo…” “La domanda è: come sfruttiamo la tecnologia per avere un bello spettacolo? Ed è qui che entra in gioco la F1, perché abbiamo discusso con loro per molto tempo e non siamo d’accordo – ha detto ...