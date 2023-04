Michael Schumacher | novità sull’intervista con l’intelligenza artificiale | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di sabato 22 aprile 2023) Social.con. Classe 1969,è un ex pilota automobilistico tedesco. È considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1. Insieme a Lewis Hamilton è il più vincente nella storia della Formula 1, con 7 titoli mondiali. Il 29 dicembre 2013 è rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel, a seguito del quale ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico. In questi giorni si è scatenato il caos sui social: un’intervista fake al famoso pilota fatta conè stata ampiamente criticata. Ora sembrano esserci anche delle conseguenze per chi l’ha creata.Leggi anche: ...