Meloni | L' economia va meglio Non perderemo l' opportunità del Pnrr

(Di sabato 22 aprile 2023) AGI - "Abbiamo presentato un Documento die Finanza serio, le previsioni della crescita del Pil sono riviste al rialzo con responsabilità, l'vagrazie agli interventi messi in campo sin dal suo insediamento dal governo, in primis la legge di bilancio, al calo del prezzo delle materie prime, al rallentamento dell'inflazione e alla ripresa dei consumi, dovuta anche al clima di fiducia che si registra in Italia da quando è in carica l'attuale esecutivo".Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia, in un'intervista a 'Milano Finanza'. "Dall'ipotesi di recessione preventivata da molti o anche dalle previsioni di un timido +0,6% del Pil 2023 contenute nel Documento Programmatico di Bilancio dello scorso novembre, passare ad una crescita del Pil dell'1% non è un risultato di poco conto, ...