Meloni | «Giù le tasse | festeggeremo il Primo Maggio con più soldi in busta paga ai lavoratori»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 aprile 2023) Dal Pnrr al fondo sovrano per sostenere le imprese, dalla riduzione del debito pubblico al Documento di economia e finanza, dalle banche alla casa. In un’intervista esclusiva a tutto campo a Milano Finanza il premier Giorgiatraccia la navigazione del governo per tornare a far crescere l’economia italiana.: il prossimo Cdm è convocato il“Il Paese è più forte di quanto si creda”, dice confermando la convocazione del prossimo Consiglio dei ministri il prossimo 1. Con il varo del cuneo fiscale. Che porti piùnelle bustedeicon redditi medio-bassi. “Crediamo che i primi a dover dare l’esempio debbano essere quelli come noi che, in fondo, sono dei privilegiati. Dunque ho deciso di tenere un Cdm in ...