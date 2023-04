(Di sabato 22 aprile 2023) Le parole disu'Sulsento e leggo cose che non esistono. Come il ministro Fitto ha già spiegato in diverse sedi istituzionali, governo e maggioranza stlavorando con la ...

... come avvenuto molto spesso in passato, a dover rivedere al ribasso, anche in maniera marcata, le previsioni contenute nel'. Le parole disu Pnrr 'Sul Pnrr sento e leggo cose che non ...... come avvenuto molto spesso in passato, a dover rivedere al ribasso, anche in maniera marcata, le previsioni contenute nel". "Proseguiamo - aggiunge- sulla strada della riduzione graduale ...... a dover rivedere al ribasso, anche in maniera marcata, le previsioni contenute nel'. '... ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia, parlando, del superbonus edilizio al 110%. 'La ...

Meloni: “Def serio, a fine anno lo vogliamo al rialzo. Pnrr non è problema” Sky Tg24

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenta la sua ricetta per rilanciare l'economia italiana, partendo dagli aumenti di stipendio, dal fondo sovrano e dallo stop alla politica dei bonus.La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lunga intervista rilasciata a Milano Finanza ha toccato molti temi di attualità, legati all’economia e alle prossime mosse del governo. “Abbiamo pre ...