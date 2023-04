Melito | nominato il commissario | avviata procedura di scioglimento del consiglio

Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba , a seguito delle dimissioni dalla carica di 14 consiglieri su 24 assegnati al Comune didi Napoli, ha sospeso il consiglio comunale.Commissario prefettizio il Prefetto Francesco Antonio Cappetta incaricandolo della provvisoria gestione dell'Ente e avviando, nel contempo, ...Aeronautica, arresti per corruzione negli appalti per gli aeroporti, arrestato il sindaco ... Il giudice di Latina Giorgia Castriota , secondio l'accusa, non solo avrebbe direttamenteed ...Il sindaco divienespesso, ma nell'ordinanza non ci sono intercettazioni rilevanti che lo riguardino. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato a conoscenza di tutte le operazioni e di ...

Terremoto giudiziario a Melito di Napoli, il prefetto scioglie il Comune subito dopo le dimissioni di 14 consiglieri Giustizia News 24

Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a seguito delle dimissioni dalla carica di 14 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Melito di Napoli, ha sospeso il consiglio comunale.A poche ore dall'interrogatorio di garanzia in carcere, il sindaco di Melito Luciano Mottola, arrestato quattro giorni fa assieme al presidente del consiglio, a due consiglieri comunali e ...