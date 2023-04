Melito di Napoli | Cappetta è il nuovo Commissario prefettizio

- continua sotto - I fatti in questione avevano inizio ad Aversa, dove si è verificato il furto delle auto, ma si concludevano adi, dove i due venivano bloccati al termine di un lungo ...La Clio imbocca l'asse mediano in direzione. Raggiunta l'auto con a bordo i due, i ... L'uomo, 57enne digià noto alle forze dell'ordine - è stato arrestato per resistenza a pubblico ...* NATO ADIIL 13.05.1965 - Advertisement -

Melito di Napoli, sindaco agli arresti per scambio elettorale politico-mafioso Il Sole 24 ORE

AVERSA (Caserta) - LaÂÂ Polizia, nel pomeriggio di giovedì, ha tratto in arresto due pregiudicati, un quarantaseienne e un trentatreenne dell’alto napoletano, responsabili di furto aggravato di autove ...Si missioni anche per i 14 consiglieri di maggioranza e la giunta. Ora la nomina del commissario e potrebbe arrivare anche la commissione d’accesso ...