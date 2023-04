Melita Toniolo corteggiata per tornare nella Casa del GF Vip

Cosa è successoe la nuova avventura in radio (al posto di Giulia Salemi): 'Non sono gelosa di lei. GfVip Ho rifiutato' Giulia Salemi, shopping 'folle' in profumeria a Los Angeles: la ...Dal GF al... GF Vip rifiutato.si racconta e lo fa sottolineando anche il nuovo incarico in radio al posto di Giulia Salemi. Intervistata da Fanpage ,, storico ex volto del GF del 2007 ma anche ...Cecilia Rodriguez, selfie hot in topless e dito medio: la sorella di Belen fa impazzire gli haterse la nuova avventura in radio (al posto di Giulia Salemi): 'Non sono gelosa di lei. ...

Melita Toniolo al posto di Giulia Salemi: Nessuna gelosia, ha fan ... Fanpage.it

E a proposito della scelta di dare una svolta al realitt, ecco cosa ne pensa l’ex protagonista dell’edizione Nip del Grande Fratello ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono affatto in crisi e a confermarlo (ancora una volta) arrivano le storie Instagram che i due hanno pubblicato recentemente. L'influencer e il ...