Melissa Satta e Matteo Berrettini | aria di crisi? L’indiscrezione

scatenata al karaoke, ma senza Matteo Berrettini. Il gesto che fa insospettire i fan: 'Già in crisi' Sara Shaimi e Sonny di Meo (ex U&D) presto genitori: l'annuncio su Instagram. 'Ti ...Al confronto Berrettini sembra moscio'scatenata al karaoke, ma senza Matteo Berrettini. Il gesto che fa insospettire i fan: 'Già in crisi' L'amore 'Sei tutto lo splendore' scrive ...Serata in allegria per. L'ex velina ha trascorso in compagnia di amici, vip e non, cantanto al karaoke e ballando. Insomma, una serata di sorrisi e divertimento, ma i fan hanno notato un'assenza importante. ...

Gossip Girl: Melissa Satta si sfoga, nuovo look per Ilary Blasi, ex suor Cristina fidanzata. E Hakimi... Calciomercato.com

Serata in allegria per Melissa Satta. L'ex velina ha trascorso in compagnia di amici, vip e non, cantanto al karaoke e ballando. Insomma, una serata di sorrisi e divertimento, ma i fan ...I fan di Melissa Satta sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto la festa di compleanno del figlio Maddox, ma sapete perché