Melania Rea | chi è la figlia Vittoria | oggi ha 13 anni e ha tolto il cognome del padre Parolisi Lo zio | «Era il suo desiderio più grande»

A dodici anni dalla scomparsa di, lo zio Gennaro ha voluto dedicarle un ricordo con un toccante post su Facebook: 'Sono trascorsi 12 anni, 12 anni in cui il dolore dentro il nostro cuore ..., la rabbia del fratello: 'Parolisi Di lui non sappiamo più niente. E sua figlia ha cambiato cognome' Le telecamere Mentre l'arma del delitto non è tuttora stata ritrovata, sono state, ...Che fine ha fatto Salvatore Parolisi . Il caporal maggiore dell'esercito che 12 anni fa uccise sua moglie,, è recluso nel carcere di Bollate. Da tempo può chiedere permessi per uscire in quanto detenuto modello. Ma i familiari didi lui non hanno più notizie. E a sfogarsi al ...

Melania Rea, chi è la figlia Vittoria: oggi ha 13 anni e ha tolto il cognome del padre Parolisi. Lo zio: «Era ilmessaggero.it

