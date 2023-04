Medvedev | Londra si inabisserà per le armi russe - Stoltenberg | Tutti i membri d' accordo sull' adesione di Kiev alla Nato | ma Berlino

21 apr 23:14si inabisserà per le armi russe 'La Gran Bretagna era, è e sarà il nostro eterno nemico. In ogni caso, fino a quando la loro sfacciata e disgustosamente umida isola non ...... Dmitry, va oltre. Minaccia la Germania dicendo: 'I tedeschi che vogliono attaccare la ... E su Telegram alza drammaticamente i toni contro: 'La Gran Bretagna era, è e sarà il nostro ...BERLINO - Soltanto nelle ultime 24 ore, il numero due del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij, ha minacciato siache Berlino. "La Gran Bretagna era, è e sarà il nostro eterno nemico. In ogni caso fino a quando la loro isola sfacciata e disgustosamente umida non sprofonderà ...

Medvedev, 'Londra si inabisserà per le armi russe' Giornale di Brescia

New York Il numero uno della Nato vuole proseguire il dialogo per un eventuale invio di caccia occidentali all'Ucraina, il capo del Pentagono ribadisce che la priorità per Kiev sono le munizioni, ment ...Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo minaccia la Gran Bretagna. Rivelazione choc del Washington Post: “C’è un piano segreto del Cremlino per conquistare la Germania”. La Nato vuole invia ...