Max Biaggi torna sulla rivalità con Valentino Rossi | “Che bella storia…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 aprile 2023)asprissima e spesso sopra alle righe. In MotoGP capita spesso che due centauri, in lotta per gli stessi e importanti obiettivi, non si sopportino arrivando, raramente, a odiarsi. A due italiani è davvero successo: Maxhanno passato un periodo contraddistinto da un feroce antagonismo che ha rapidamente portato ai ferri corti i rapporti tra i due. Le battaglie hanno speziato, certamente, i Motomondiali del passato, ma nel presente i due ex corridori potrebbero riavvicinarsi in modo davvero significato: il romano ha affidato un pensiero al suo canale Instagram rimpiangendo quei tempi di lotte e sportellate. Le righe scritte da Maxsull’anticaavuta con(Photo credit: motogp.com)“La ...