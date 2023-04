Masters 1000 Madrid 2023 | Novak Djokovic non ci sarà | il serbo dà forfait

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023)non giocherà ildi, secondodella stagione su terra rossa. Dopo due sconfitte contro pronostico a Montecarlo e a Banja Luka, ilha deciso di rinunciare al torneo spagnolo. A comunicarlo ufficialmente gli organizzatori di, conapparso con qualche acciacco fisico e sicuramente desideroso di risolvere i problemi soprattutto in vista del Roland Garros. In queste ore si è cancellato dal torneo anche Nakashima, motivo per cui a entrare nel main draw disono Mmoh e Fabio Fognini. SportFace.