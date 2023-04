Massimi da ottobre Sondaggio-bomba | un balzo pazzesco | come cambia il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Forza Italia in continua crescita. Nonostante il suo leader, Silvio Berlusconi, sia da giorni assente a causa del ricovero al San Raffaele di Milano, il partito aumenta consensi. Lo dimostra la media dei sondaggi relativa alla settimana dal 9 al 15 aprile ed elaborata da Termometro Politico. La rilevazione mette a confronto i risultati ottenuti da ben 8 istituti: TP, Swg, Quorum, Tecné, Index, Piepoli, Emg, Euromedia. Risultato? Gli azzurri tornano al dato diarrivando al 7,3 per cento e recuperando mezzo punto in meno di un mese. Il podio comunque rimane di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia resta stabile al 29,1 per cento seguito dal Partito democratico. I dem guidati da Elly Schlein salgono al 19,6 per cento e staccano ulteriormente il Movimento 5 Stelle. I grillini non vanno oltre il 15,9. Buone notizie invece per la Lega. Matteo Salvini conferma ...