(Di sabato 22 aprile 2023)Via Flaminia, 64 – 00196Tel. 06/64781692 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 17/18€, primi 18/19€, secondi 22/25€, dolci 11€, menù degustazione 70/90€ Chiusura: Martedì, Mercoledì, Giovedì a pranzo OFFERTA Cambio di chef per, che vede la nascita di un nuovo sodalizio gastronomico nel panorama capitolino: quello tra Mario Sansone e Tommaso Tonioni, ultimamente impegnato nel suo progetto Arso, alla scoperta di tecniche e cotture primitive. La nuova cucina dirappresenta dunque per questo progetto una nuova dimora, senza però stravolgere l’identità del locale, che continua ad essere caratterizzato dalla cucina sulla brace e dalla scelta di ottime materie prime, divenuta ancor più ...

Marzapane - Roma Secolo d'Italia

