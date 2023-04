Mare Fuori | Carolina Crescentini | Paola può ancora dare molto alla serie

(Di sabato 22 aprile 2023) Uscita durante la terza stagione di, il personaggio della direttriceinterpretata dapotrà tornare in gioco in futuro? Risponde l'attrice, che parla anche del suo ruolo.

I fan - l'hanno fatto capire chiaramente - rivorrebbero già in4 la direttrice dell'IMP Paola Vinci , interpretata da Carolina Crescentini : durante la terza stagione diil personaggio e l'attrice hanno abbandonato la serie così amata della ...Arrivano amici dacittà. La metro dice in francese 'benvenuti alla Design Week' e i tornelli ... AG&P E tutti pensano già al ponte lungo al, prima delle prossime week, e alle vacanze estive, ......2%) e il(16,7%). L'alloggio preferito è l'albergo (per il 25,6% dei casi), seguito a ruota dalla casa di parenti/amici con il 24,3%. Si passeranno in media 3 notticasa . La spesa media ...

Mare fuori, Giacomo Giorgio rivela: «Ciro ci sarà nella quarta stagione. La magia della serie Il clima di amicizia tra noi» Corriere

Uscita durante la terza stagione di Mare Fuori, il personaggio della direttrice Paola interpretata da Carolina Crescentini potrà tornare in gioco in futuro Risponde l'attrice, che parla anche del suo ...Dopo tanti rumor in un'intervista l'attrice di Mare Fuori, Valentina Romani svela se lei e Nicolas Maupas sono stati o meno fidanzati ...