Marcucci dà l' addio al Pd | ' Non rinnoverò la tessera | Schlein è lontana dalle mie idee'

Una scelta annunciata da parte di un esponente liberale che è lontano dal nuovo corso democratico: l' ex capogruppo dem Andrea, ha annunciato di non aver rinnovato la tessera Pd per il 2023. "Non rinnoverò la tessera del Pd per il 2023, il partito di Elly Schlein è molto lontano da quello che penso io. Incontrerò ...Un altro. Dopo quello dell'ex ministro Fioroni, a lasciare il Pd è adesso l'ex senatore dem Andrea. ''Non rinnoverò la tessera del Pd per il 2023 - ha annunciato con un posto sui social - il ...Solo un secondo, quello dell'ex renziano Andrea: "Non vedo alternative al Terzo Polo". Ma nel frattempo il Terzo Polo si è avviato all'estinzione. Una nuova corrente Nessuno lo seguirà.

