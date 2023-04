Marche | l’evento sulla maternità che dà crediti medici? Organizzato dai Pro Vita insieme alla Regione Il caso finisce in Parlamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) Due giorni di convegni dal titolo “in-attesa, preservare la salute della donna in gravidanza”, con tanto di previstiprofessionali per gli operatori della salute, daiagli infermieri, organizzati da Pro& Famiglia Onlus, il Centro di Aiutodi Loreto e la Federazione Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e dstessa. È quanto accaduto nelledal 2021 guidata dal fedelissimo di Giorgia Meloni, Francesco Acquaroli. Gli eventi sono iniziati venerdì 21 aprile,Biblioteca statale di Macerata, tra le proteste degli stessi studenti universitari che hanno manifestato in favore dell’aborto e contro l’ingresso dei pro life ...