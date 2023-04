Mangiare dolci senza ingrassare Due torte perfette per la dieta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 aprile 2023) Chi ha detto che non si possonoe durante la dieta? Il corpo ha bisogno di fare una scorta di energia e assaporare un delizioso dessert spesso risolleva l’umore e il fisico. Se il regime alimentare viene portato avanti con costanza e serietà, non abbiate paura di concedervi un piccolo momento di gusto, ma con pochi zuccheri, grassi e calorie! Ecco due ricette sfiziose eda poter preparare per fare il ripieno di energia!Curiose? Iniziamo!: si può con la torta di carote light Per questa ricetta, procuratevi: lievito, 1 bustina vaniglia, mezzo baccello uova, 3 carote, 300 g olio semi di girasole, 90 g farina tipo 00, 300 g farina di ...