Malore improvviso nella notte | morto giovane calciatore | Antonio aveva 23 anni

(Di sabato 22 aprile 2023)a 23. Unha stroncato la vita adRizzo,, che è stato ritrovato nel suo letto dalla mamma. Ma per iloperaio che ha militato in diverse ...

... il suo cuore ha cessato di battere all'. Andrea Sferrazza morto a Petra, il fratello ... si tratta di un uomo di 56 anni Antonio Rizzo morto nella notte per unA fare la tragica ...Dramma a Venezia. Un turista statunitense di 47 anni è morto questa mattina. Si trovava in Campo Sant'Angelo, attorno alle 11.30, quando si è accasciato al suolo, colto - ...È stato undurante un pranzo in famiglia nel giorno di Pasqua a spegnere il 43enne veronese Luca Zendron. L'uomo è ufficialmente deceduto ieri, 21 aprile, nell'ospedale di Borgo Trento dove era ...

Improvviso malore: trovato morto sul camion a soli 26 anni BresciaToday

Malore nella notte, muore calciatore 23enne. Ritrovato senza vita nel suo letto dalla madre. Non c'è stato nulla da fare per Antonio Rizzo, giovane operaio che ...StampaBrutta avventura per una donna lombarda impegnata in una escursione lungo uno dei sentieri che attraversano la costa della Masseta a San Giovanni a Piro. La signora è stata colta da un improvvis ...