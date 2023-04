Le prodezze dil'hanno resa indimenticabile. Come resta indimenticabile la cavalcata dello Sheffield United, una squadra che nella prima metà del '900 ha scritto la storia di questa ...Sorride Pep Guardiola che deve fare a meno di Foden (appendicite) e lascia a riposo, ... Una rete pesante ai fini della qualificazione e a suo modo, perché il bomber norvegese sale a 34 ...A disposizione: Ortega, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Álvarez, Sergio Gómez,, Perrone, ... Haaland 10 : prestazione, 5 gol del norvegese in 57': solo Guardiola lo ferma sostituendolo.

Mahrez storica tripletta: il City strapazza lo Sheffield e vola in finale di FA Cup La Gazzetta dello Sport

L’attaccante protagonista assoluto nel 3-0 con cui la squadra di Guardiola ha spento i sogni del club di Championship. Un giocatore non segnava tre gol in una semifinale dal 1958 ...L'algerino, autore di una tripletta, grande protagonista della vittoria sullo Sheffield United per 3-0. Guardiola sfiderà una tra il Brighton di De Zerbi e il Manchester United ...