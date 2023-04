Maestro di religione arrestato per abusi sui bimbi dell’asilo | si indaga su altri 30 casi

(Di sabato 22 aprile 2023) Era statoa fine marzo undiin un asilo comunale della periferia nord di Milano, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, perché sospettato disessuali sui bambini di 4 e 5 anni della sua classe. Ora la Procura di Milano stando su30 possibili, segnalati dalle famiglie dei piccoli. Il tutto era partito dal racconto di una bambina a una maestra, nel quale la piccola parlava delle “coccole” dell’insegnante di, un 35enne che era stato selezionato dal servizio per l’insegnamento dellacattolica dell’Arcidiocesi di Milano. L’indagine è svolta dal Nucleo tutela donne e minori della polizia locale, coordinata dal pm Rosaria Stagnaro e dal procuratore aggiunto Letizia ...

Dopo l'arresto in flagranza di reato , all'interno di un istituto alla periferia nord della città, le segnalazioni contro ildiche abusava di bimbi tra i quattro e i cinque anni, ......del paesaggio e della natura nella poesia araba di Sicilia') e Marco Di Donato ('Islam... con la musica delFranco Giacomarro. Prevista degustazione dei vini curata da un'azienda ...... la cui casa reale è legata a triplo nodo con la Massoneria, quella che per i cattolici è ladel diavolo. Non tutti sanno che il duca di Kent, cugino del re, è il Grandella Gran ...

Maestro di religione arrestato per abusi sui bimbi dell'asilo: indagini su altri 30 casi MilanoToday.it

La Procura di Milano sta indagano su altri 30 casi: il docente, arrestato lo scorso marzo, è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti dei piccoli alunni di 4-5 anni ...Sono decine e decine i casi di violenza sessuale di cui potrebbe essere responsabile il maestro di religione già in manette lo scorso 29 marzo ...