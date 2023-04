Madrid | incidente in un ristorante italiano | due morti e una decina di feriti

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) Due persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nell’incendio divampato questa notte a, presso il“Burro Canaglia Bar&Resto” a Plaza Manuel Becerra. Secondo il racconto di una testimone, le fiamme sarebbero divampate per un errore di un cameriere, che avrebbe accidentalmente dato fuoco a una pianta decorativa mentre stava flambando un piatto in sala. Un altro testimone ha raccontato che l’incendio si è propagato in fretta perché ilè molto piccolo. Un cameriere avrebbe cercato di domare le fiamme con un estintore, senza riuscirci. Molti passanti, che hanno visto le fiamme propagarsi all’esterno, hanno tentato di tutto per far uscire le persone che si trovavano all’interno. Addirittura alcuni sono ricorsi agli ombrelli per cercare di rompere i ...