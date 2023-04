Macchine intelligenti per produrre uomini stupidi. Marcuse utile all'oggi

(Di sabato 22 aprile 2023) Quando la cultura intesa come ambito speciale provoca più peggioramenti che miglioramenti qualitativi a sé stessa e a ciò che produce (musica, cinema, comunicazione, letteratura, arti visive) allor... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Non faremo a meno dellee lenon faranno a meno delle persone. È una partita dove non si vince annullando l'altro. Trae persone c'è una relazione di reciproca dipendenza, ...... anziché chiederci se e come lesiano diventate piùdi noi (e abbiamo visto che non è così), bisognerebbe capire come intervengono nella comunicazione. Ossia, in altre parole, ...... imprigionerà i sopravvissuti come schiavi transumani nelle loro 'città' (smart cities)... Si veda ' Lesvolgeranno più compiti degli esseri umani entro il 2025, ma la rivoluzione ...

Creatività, esseri umani e macchine intelligenti Il Tascabile

Il sociologo e filosofo “francofortese” denunciava la pericolosità della tecnologia usata come forma di controllo sociale. I rischi per la cultura del lavoro e il senso di realtà in un mondo che cambi ...In occasione della Giornata della Terra abbiamo usato Midjouney per mostrare quali potrebbero essere gli effetti della siccità in Italia e nel mondo ...