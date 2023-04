L’Usb lancia l’allarme | “Vigili del fuoco senz’acqua”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Coordinamento Provinciale USBdeldi Avellino vuole denunciare a mezzo di stampa la paradossale problematica del Comando Provinciale di Avellino dove il personale autista con disagi, anche nelle ore notturne è costretto a rifornire i mezzi di soccorso dagli idranti sottosuolo ubicati nella città di Avellino. È illogico che idelcorpo più amato dagli italiani, non abbia nella sede di via Zigarelli un idrante da cui rifornirsi, tra le problematiche ci sarebbe un contenzioso con la società Alto Calore Servizi S.P.A, e problemi legati alla contaminazione della vasca di raccolta acque, per la presenza di batteri di escherichia coli,e purtroppo dopo 8 mesi a pagare sono sempre i lavoratori, e i cittadini. Chiediamo al Dirigente del Comando, in sinergia con la ...