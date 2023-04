Luna Rossa e Ogyre insieme per raccogliere 16 tonnellate di rifiuti marini entro la fine del 2024

(Di sabato 22 aprile 2023)Prada Pirelli si impegnano aaltre 10di, in aggiunta alle 6 già annunciate nell’aprile 2022. Prosegue e si rafforza la collaborazione tra(www..com), la prima piattaforma globale di “fishing for litter”, ePrada Pirelli (www.challenge.com), che si impegnano aaltre

Un amore iniziato con Azzurra nel 1983 e sbocciato definitivamente nelle notti neozelandesi dia inizio secolo. In pochi giorni gli italiani si trasformarono in blocco da c.t. della ...... dal Comitato della CroceItaliana di Caltanissetta (Unità Territoriale di Bompensiere e dall'Associazione di volontariato ' PROGETTO'.Ildi Gaeta ne sborsa 11.800 mentre il Bagno azzurro di Rimini 6.700. In Sardegna, per le 59 concessioni del comune di Arzachena, lo Stato porta a casa solo 19 mila euro. Il Papeete beach ...

America's Cup, definiti i gironi per donne e giovani: Luna Rossa sfida le big e tante novità OA Sport

Salta l’accordo con la Regione Sardegna per una tappa a ottobre delle World Series. Il ceo Dalton spiega: “È un problema di pagamenti” ...Tre coppie azzurre al via compresi i campioni olimpici Tita-Banti. Il tecnico Bruni: "Teniamo alta la competizione in vista di Parigi 2024" ...