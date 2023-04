Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Souza, stamani haa Lisbona il leader progressita brasiliano Luiz Inácioda Silva (Pt), col cerimoniale riservato ai capi di Stato.ha passato in rassegna le forze militari, davanti al Monastero dos ...Due giorni dopo il ritorno dal viaggio in Cina e negli Emirati Arabi Uniti,haa Brasilia la visita del Presidente della Romania, Klaus Werner Iohannis. L'incontro faceva parte delle ...... Luiz Inácioda Silva , è arrivato oggi in Portogallo per il primo tour europeo dall'inizio del suo mandato. I primi impegni ufficiali inizieranno domattina, quando saràdal presidente ...

Lula ricevuto dal presidente portoghese, cerimonia blindata La Sicilia

Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Souza, stamani ha ricevuto a Lisbona il leader progressita brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (Pt), col cerimoniale riservato ai capi di Stato. (ANSA) ...Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, è arrivato oggi in Portogallo per il primo tour europeo dall'inizio del suo mandato.