Lukaku | «Segnale al mondo dello sport Combattere il razzismo»

(Di sabato 22 aprile 2023) Romelu ha rilasciato parole importanti sul sito ufficiale dell'Inter. Questo il suo pensiero sulla decisione della Figc di concedergli una grazia in occasione del match con la Juventus. LOTTA – La lotta al razzismo continua. La Figc ha scelto la via più giusta e Romelu ne è rimasto entusiasta quest'oggi: «Sono davvero felice per questa decisione del presidente della FIGC che ha dimostrato una grande sensibilità. Credo che grazie al suo intervento sia stata fatta giustizia e sia stato dato una grande segnale a tutto il calcio e non solo. È stato dimostrato che c'è la volontà di combattere il razzismo».

