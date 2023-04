Lukaku | occhio al dietrofront della Figc! Compreso l’imbarazzo?

(Di sabato 22 aprile 2023) La squalifica di Romelupotrebbe essere tolta. Nelle ultime ore ci sarebbe stato unFigc, con il presidente Gabriele Gravina in prima persa. Forse hannomondiale? C’è ancora speranza per vederepresente in Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ieri, la Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso dell’Inter di annullare la squalifica al belga. Forte indignazione del club meneghino che ha riposto con le rime, comunicando la sua totale vicinanza al giocatore (vedi articolo). Ora, la Figc potrebbe fare un passo indietro e rivedere la sentenza. A muoversi il numero uno Gravina. Il forte scandalo e imbarazzo internazionale ha forse smosso un po’ le acque. Seguono aggiornamenti. Inter-News - ...

Una brutta storia senza lieto fine. Ieri la Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc ha confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia d ...Lukaku ha una motivazione in più per dare il massimo con l'Empoli. Essendo certamente assente per la Coppa Italia il belga ha il campionato.