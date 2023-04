Lukaku | motivazioni sentenza in 15 giorni Manca una valutazione – CdS

(Di sabato 22 aprile 2023) Dopo l’assurda decisione arrivata ieri di rigettare il ricorso dell’Inter per la squalifica di Romeluin Coppa Italia, il Corriere dello Sport informa come ledellaarriveranno entro 15. Ma come manchi anche unafondamentale.– Ingiustizia è fatta: la squalifica di Romeluper la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus è fatta. Ritrovandosi a essere, di fatto, l’unico punito di un episodio vergognoso per il calcio italiano. Ledellaarriveranno entro 15, ma sono già intuibili. L’ufficiale di gara ha rilevato soltanto il comportamento scorretto del giocatore, con la Giustizia Sportiva che ha valutato solo il doppio ...

