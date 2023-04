Lukaku giustizia è fatta! FIGC salva la faccia | in Inter-Juventus ci sarà

(Di sabato 22 aprile 2023)contro lanella semifinale di ritorno di Coppa Italia ci! La notizia ufficiale arriva direttamente dallache dà un forte segnale dopo la conferma della squalifica da parte della Corte sportiva d’Appello.FATTA – Gabriele Gravina ha deciso di “riabilitare” Romeludopo la clamorosa conferma della squalifica in Coppa Italia da parte della Corte sportiva d’Appello. Il presidente della, aiutato dai legali della Federazione, ha deciso di scendere direttamente in campo affidandosi all’articolo 43 dellasportiva che recita così: “Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non ...

... 2023 Ignobili strilloni premono per la grazia al martire #. Temo nuove truffe in arrivo. IoNonComproLaGazzetta (@gazzettanothanx) April 22, 2023 Lasportiva quest'anno fa acqua da ...Sul caso della squalifica confermata a Romeludal giudice sportivo potrebbe arrivare la mossa a sorpresa della Figc, che secondo il ...andrebbe così a neutralizzare la decisione della...'Tuttosport' non può che aprire con la Juventus: 'Due coppe contro la'. Anche il quotidiano torinese considera ingiusta la squalifica di. Per l'Inter rilancia il nome di Pereyra, in ...

Ha vinto il razzismo: ricorso respinto per Lukaku. Viva la Giustizia Sportiva! Io Tifo Inter

Potrebbe non essere finita la vicenda della squalifica di Lukaku dopo l'espulsione contro la Juve e il no al ricorso dell'Inter ...Romelu Lukaku sarà regolarmente in campo mercoledì sera a San Siro nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Dopo le polemiche e l’arrabbiatura dell'Inter ("la vittima è l'unico ...