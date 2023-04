(Di sabato 22 aprile 2023) Non ci sono dubbi sulla scelta di Simone Inzaghi di puntare su Romeludal primo minuto perdi domani. Secondo il Corriere dello Sport, però, il suosarà Joaquin Correa. SCELTE– Inevitabile puntare su Romeludal primo minuto in, dopo essere partito dalla panchina nella gara contro il Benfica di mercoledì e vista la squalifica che gli impedirà di esserci nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il belga scenderà in campo e al suo fianco non ci sarà Lautaro Martinez. Bensì Joaquin Correa, fresco di ritorno al gol e pronto a confermarsi anche al Castellani. Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona-News - Ultime notizie e ...

"In finale contro il mio Manchester City voglio l'Inter che è la più debole eè terribile", ... A unpunto Bono si è messo a ballare su di un tavolo e mio figlio mi fa: Mi sa che ce lo ...Squalifica confermata per Romeludopo i fatti in Coppa Italia (ANSA Foto) - calciomercato.it'...il regolamento è stato rispettato perché il suo comportamento era passibile di ammonizione, ......di fronte a questo rendimento ambiguo Dato che citare i clamorosi gol mangiati dae ...) che non possiamofar dipendere dalle consegne di Inzaghi. INTER - FIORENTINA - Un caso neutro è ...

Lukaku certo per Empoli-Inter, sorpresa sul partner d’attacco – CdS Inter-News.it

Il commento a caldo sulla decisione della Corte Sportiva d'Appello in relazione alla squalifica del centravanti nerazzurro dopo i fatti di Coppa Italia ...Per Biasin, in tutta la questione Lukaku, si può parlare di "buon senso calpestato". La bocciatura del ricorso fa male al calcio ...