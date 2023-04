L’Ucraina al bivio | ora la Germania si ribella alla Nato

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 aprile 2023) A quasi un anno e mezzo dallo scoppio del conflitto in Ucraina, si discute ancora della possibilità di un’entrata di Kiev all’interno della. Non nel breve termine, ovviamente. Anche perché il Trattato del Nord Atlantico non consente in alcun modo l’ingresso di uno Stato in condizioni di belligeranza. Piuttosto, invece, nel lungo termine, in un’ottica di trionfo della resistenza contro l’invasore russo. Insomma, l’obiettivo è quello di riprendere le relazioni che portarono il governo di Kiev a presentare domanda per avviare un piano d’azione per l’adesionenel 2008. Nella giornata di ieri, l’auspicio è stato sollevato anche dal segretario generale dell’alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, il quale ha ammesso chiaramente che il futuro delnon può che essere all’interno della ...