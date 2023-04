Lucia Annibali sfregiata con l’acido | “Dieci anni di interventi | ora basta | mi accetto così”

Il suo nome non è nuovo a chi segue le vicende politiche del BelPaese. Nata a Urbino il 18 settembre del 1977,è avvocatessa e politica italiana , deputata alla Camera eletta nel 2018. Il suo nome, però, non è legato alla sola attività politica, ma anche e soprattutto a uno dei fatti di cronaca ...Erano le 21.30 del 16 aprile di dieci anni fa quando, rientrando a casa, ha aperto la porta e ha trovato ad aspettarla un uomo col volto coperto che le ha buttato in viso dell'acido. Di quegli istanti, l'avvocatessa ricorda ogni istante. "...IL RICORDO DI QUESTI 10 ANNI - Deputata dal 2018 al 2022,fu vittima di un agguato organizzato da Luca Varani e compiuto da due albanesi. 'Sono già passati dieci anni, sembra un soffio eppure è stato un percorso lungo, faticoso, complicato, ma ora ...

Lucia Annibali ha deciso che non vuole più sottoporsi a interventi chirurgici per "migliorare" il proprio viso: a 10 anni dall'attacco con l'acido ..."Basta interventi al viso, è arrivato il momento di accettarmi così come sono". Le parole dell'avvocatessa 45enne Lucia Annibali, di Pesaro, dieci anni dopo l'aggressione avvenuta da parte dell'ex con ...