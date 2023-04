Luca Ravenna in tour con “Red Sox”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 aprile 2023) foto di Chiara MirelliMILANO – Lo stand-up comedian dei recordRavenna annuncia l’attesissimo nuovo tour Red Sox – Uno spettacolo comico diRavenna, prodotto e distribuito da Trident Music, nei teatri di tutta Italia in autunno 2023. Un grande ritorno sui palchi a distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare oltre 30.000 presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. Il nuovo show avrà un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Ciaotickets. E le novità non finiscono qui: è disponibile in esclusiva nello store di Sony Music Italy il comedy album 568 in formato vinile autografato. Un doppio Lp tratto dall’omonimo spettacolo ...