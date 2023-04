Lotta | Europei 2023 | quinto posto per Jacopo Sandron nei -63 kg della greco-romana

(Di sabato 22 aprile 2023) L’Italia colleziona la quarta sconfitta in una finale per il bronzo agliseniordi: a Zagabria, in Croazia, nei -63 kgdopo essere stato battuto dall’armeno Hrachya Poghosyan, testa di serie numero 3, vittorioso per priorità con incontro terminato sull’1-1.: Nikoloz Kakhelashvili in finale per il bronzo, ai ripescaggi Zaur Kabaloev CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -77 kg l’oro va al collo dell’armeno Malkhas Amoyan, che supera il serbo Viktor Nemes ai punti per 6-4, invece i bronzi vanno al turco Yunus Emre Basar ed al magiaro Zoltan Levai. Nei -87 kg il titolo è del magiaro Istvan Takacs, che ha la ...

Nikoloz Kakhelashvili conquista l'ottava finale complessiva, la settima per il bronzo (finora due vinte e cinque perse, oltre all'oro sfuggito a Chamizo), per l'Italia agli Europei 2023 di lotta: a Za ...