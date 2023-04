L’orso MJ5 non sarà abbattuto | il Tar ha sospeso l’ordinanza firmata dal presidente della Provincia di Trento Fugatti

(Di sabato 22 aprile 2023)MJ5 non. Il Tar diha infattidalautonoma, Maurizio, che dopo il caso di JJ4 aveva messo nel mirino anche un altro esemplare. Ma il tribunale ha stabilito che rimarrà in vigore solo il provvedimento di cattura, motivato dall’aggressione compiuta dall’animale lo scorso 5 marzo ai danni di un 39enne che stava passeggiando col suo cane in Val di Rabbi. A darne notizia, esultando per la decisione dei giudici, è il ilLega Antivivisezione, Gian Marco Prampolini: “Con nostra grande soddisfazione – ha dichiarato – il Tar ha accolto il ricorso di Leal dello scorso 20 ...

Estratto dell'articolo da www.lastampa.it vignetta di osho sull'orsa jj4 Il Tar di Trento ha sospeso anche'ordinanza di abbattimento dell', mantenendo in vigore solo la cattura. Lo comunica il presidente di Leal Gian Marco Prampolini. ...Il Tar di Trento ha sospeso'ordinanza per'abbattimento diresponsabile dell'aggressione ad Alessandro Cicolini in Val di Rabbi lo scorso 5 marzo, accogliendo il ricorso di Leal . 'Lav accoglie con gioia questa nuova grande vittoria per la vita ...Lav accoglie "con gioia questa nuova grande vittoria per la vita degli orsi", ovvero la decisione del Tar di Trento di sospendere'ordinanza di abbattimento dell'. ", che nonostante non abbia ucciso nessuno ha visto cadere sulla sua testa la scure vendicativa del presidente della Provincia Autonoma di Trento, ...