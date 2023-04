Lorenzo Musetti rafforza la top-20 nel ranking ATP | la classifica dopo Barcellona | l’azzurro guadagna posizioni

Si interrompe in semifinale il cammino al Godò dicontro il tabù Tsitsipas, al quarto successo in altrettante sfide con il carrarino. Il greco ha vinto con lo score di 6 - 4, 5 - 7, 6 - 3 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Grande ...affronta il greco Stefanos Tsitsipas per la quarta volta in carriera. In palio la finale del 500 di Barcellona 15:47 - Il numero 5 del mondo Tsitsipas allunga nel terzo set per 3 - 0. ...Anche la scorsa settimana Nole cadde contro il nostro, che centrò il successo più importante della sua carriera, a Monte - Carlo. Lo stesso Lajovic, dopo il match, ha confermato di ...

ATP Barcellona, Musetti ko in semifinale: vince Tsitsipas in tre set Sky Sport

Si ferma in semifinale Lorenzo Musetti al torneo ATP di Barcellona. Il tennista carrarese, dopo una giornata di riposo a seguito del forfait di Jannik Sinner, è sceso in campo oggi nel torneo 500 ...Non ci sarà Lorenzo Musetti in finale del torneo di Barcellona. Il ragazzo di Carrara ha dovuto deporre le armi in favore di Stefanos Tsitsipas, numero 2 del tabellone, che si è imposto con il puntegg ...