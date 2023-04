Lorella Cuccarini | la verità sulla sua partecipazione ad Amici | cosa le ha detto Maria de Filippi

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 22 aprile 2023) Due anni fa è entrata a far parte del cast del talent condotto daDe. Ma solo poco fa,ha parlato del suo rapporto con la conduttrice. È sicuramente una delle professoresse più amate ini assoluto di tutto il talent show di Mediaset:è dal 2020 che fa parte del corpo dei professori. Prima ha svolto questo ruolo come insegnante di ballo, per poi passare a quello del canto. Ecco come è nata la collaborazione adtraDe(Instagram)- Grantennistoscana.itha sempre ringraziato la conduttrice del programma per averla voluta accanto a sé e per averle dato una grandissima ...